Banfi vittima di un furto enoico: rubate 3.000 bottiglie di Alta Langa Docg, nella cantina di Strevi

Il vino, qualche volta, va ancora “a ruba”. Ma non nel senso positivo della metafora. Vittima di un furto da 3.000 bottiglie è uno dei nomi più celebri del vino italiano, Banfi. Ma se subito potrebbe venire in mente che “il bottino” si costituito da bottiglie di Brunello di Montalcino, denominazione a cui la cantina creata e tutt’oggi guidata dalla famiglia Mariani, ha dato uno sviluppo commerciale e internazionale fondamentale a cavallo tra la fine degli anni 80 e 90 del 1900, in realtà ad essere state rubate sono 3.000 bottiglie di Alta Langa Docg, le celebri e pregiate bollicine metodo classico piemontesi, che Banfi produce da anni nella sua cantina Banfi Piemonte, a Strevi. Il furto di interi bancali, avvenuto nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 giugno, lascia intendere che i ladri sapessero esattamente come muoversi. Infatti, hanno selezionato con molta cura le bottiglie, scegliendo diverse referenze di Alta Langa, dalla Cuvée Aurora e Cuvée Aurora Rosé alla Riserva 100 mesi. A comunicare la notizia è stata la stessa azienda.

“Da anni investiamo in sistemi di rintracciabilità dei nostri prodotti e, in particolare, delle etichette di punta come l’Alta Langa. Le bottiglie sottratte sono quindi identificabili e potenzialmente rintracciabili lungo la filiera: un elemento che potrà rivelarsi determinante per le indagini e che rende più difficile la loro eventuale commercializzazione”, dichiara il presidente Banfi, Rodolfo Maralli, che conclude: “abbiamo deciso di rendere pubblica la notizia per chiedere la collaborazione di clienti, operatori del settore e cittadini: qualora le bottiglie dovessero comparire in contesti insoliti o attraverso canali di vendita non riconducibili a quelli ufficiali, invitiamo a segnalarlo alle autorità competenti o all’azienda. Ogni informazione potrà contribuire a ricostruire il percorso delle bottiglie rubate e a favorire l’individuazione dei responsabili”.

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