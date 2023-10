Batzella, Doc Bolgheri Rosso Peàn 2021

Batzella si trova proprio a metà strada fra Castagneto Carducci e Bolgheri e proprio a metà strada fra la via Vecchia Aurelia e la s.p. Bolgherese. Qui, nel 2000, si sono fermati Kahnh Nguyen e Franco Batzella, catturati dall'incanto di quel territorio dopo 30 anni di carriera nella finanza internazionale. Guidati dalla consulenza di Attilio Scienza, piantano 7,5 ettari di vigna a Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, con qualche filare ceduto a Vermentino, Viognier e Syrah: tutti provengono da un vivaio specializzato francese, con un occhio di riguardo al Cabernet Sauvignon. I due vitigni a bacca bianca compongono il Mezzodì (Bolgheri Bianco che affina in minima parte in barriques) mentre le uve a bacca rossa di dividono fra il Vox Loci (Cabernet Franc in purezza che affina due anni in barriques), il Bolgheri Superiore Tâm e il Bolgheri Rosso Pèan, entrambi assemblaggio di Cabernet Sauvignon (in maggior parte) e Cabernet Franc, che si distinguono però dalla durata dell'affinamento in legno. Il Pèan 2021 ha i tipici sentori di foglia di pomodoro, ciliegia e pepe, riconoscibili anche al palato nella dolcezza fruttata e nella fresca nota vegetale. Ha una scorrevolezza ad intermittenza dovuta al gioco irrequieto fra tannini e acidità agrumata, mentre il calore si diffonde indisturbato e morbido. Il 2021 è anche l'anno in cui l'azienda è passata in mano alla cantina San Felice del gruppo assicurativo Allianz.

(ns)

Copyright © 2000/2023