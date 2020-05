Berlucchi, Docg Franciacorta Blanc de Blanc Nature '61 2013

Ormai consolidato marchio franciacortino, la cantina con sede a Borgonato - 550 ettari a vigneto, coltivati a biologico, per una produzione di 4.400.000 bottiglie - vanta una storia a dir poco significativa per il suo territorio e per lo sviluppo dell’intera produzione di bollicine made in Italy. Le sue vicende cominciano agli inizi degli anni Cinquanta, quando Guido Berlucchi, insieme ad un giovane enologo, Franco Ziliani, e al suo collega Giorgio Lanciani, vollero concretizzare il sogno di produrre in Franciacorta un vino spumante capace di misurarsi con lo Champagne. Nel 1961 furono elaborate le prime tremila bottiglie di Metodo Classico, che Ziliani battezzò “Pinot di Franciacorta”. Un’intuizione pioneristica e vincente, che per la prima volta portava il toponimo Franciacorta su un’etichetta di un vino e l’inizio di una vera svolta per la spumantistica tricolore, che con oggi può vantare un successo diventato anche internazionale. Sui lieviti per almeno cinque anni ed ottenuto dalle uve provenienti dal vigneto Arzelle, vero e proprio Cru aziendale, il Franciacorta Blanc de Blancs Nature ’61 2013 si presenta con perlage fine e continuo. Al naso, si susseguono leggeri toni tostati, qualche cenno di pan brioche e un più intenso ritorno aromatico che sa di susina, fiori di tiglio e mandorla fresca. In bocca, lo sviluppo è dinamico e tonico, con una bella nota salina che congeda il sorso.

