Berlucchi, Docg Franciacorta Nature Blanc de Blancs ’61 2015

Ottenuto dalle uve Chardonnay coltivate nel vigneto aziendale di Arzelle, il Franciacorta Nature Blanc de Blancs ’61 (dove il “61” rimanda alla storia più intima della Maison) viene maturato per 6 mesi in barrique e successiva sosta sui suoi lieviti per almeno 5 anni. La versione 2015 profuma di canfora e glicine, pesca, liquirizia e pan brioche. In bocca, il sorso è ampio e rinfrescato da una buona fragranza acida a rendere sviluppo e finale persistente. Storico marchio franciacortino, Berlucchi - 535 ettari a vigneto, coltivati a biologico, per una produzione che supera i 4.000.000 di bottiglie - vanta una valenza significativa per il successo di tutto un territorio. Le sue vicende cominciano agli inizi degli anni Cinquanta del secolo scorso, quando Guido Berlucchi, insieme all’enologo Franco Ziliani e al suo collega Giorgio Lanciani, produssero in Franciacorta un vino spumante capace di misurarsi con lo Champagne. Nel 1961 furono elaborate le prime tremila bottiglie di Metodo Classico, che Ziliani battezzò “Pinot di Franciacorta”. Un’intuizione pionieristica e vincente che, per la prima volta, portava il toponimo Franciacorta su un’etichetta di un vino e dava una vera svolta alla spumantistica tricolore. L’azienda con sede a Borgonato di Corte Franca possiede anche su una tenuta, Caccia al Piano, fuori dalla Lombardia, situata nell’areale bolgherese, che conta su 23 ettari vitati.

(fp)

