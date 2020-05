Bertani, Doc Valpolicella Classico Superiore Ognisanti di Novare 2017

Ha debuttato con l’annata 2017 la linea “Bertani Cru”, che dà slancio al rosso da uve fresche della Valpolicella penalizzato, soprattutto in qualità, dal successo dell’Amarone. Due vigneti le cui uve sono destinate esclusivamente al Valpolicella e due etichette: “Ognisanti” Valpolicella Classico Superiore e “Le Miniere” Valpolicella Classico. Il progetto sviluppato a Tenuta Novare, storica azienda Cav. G.B. Bertani in Valpolicella capofila di Bertani Domains, “si lega al lavoro fatto in altre tenute, come Val di Suga a Montalcino e San Sisto nelle Marche per la valorizzazione del terroir identificato dal paesaggio - spiega Andrea Lonardi, direttore operativo del Gruppo. Alla base della definizione dei due cru a Villa Novare ci sono la storicità e una ricerca di diversi anni per caratterizzare ogni vigneto, applicando una gestione viticola ‘su misura’ e tecniche enologiche per rispettare e massimizzare le espressioni delle nostre varietà autoctone sui diversi suoli”. Suoli poveri, nel caso di Vigna Ognisanti, con molto calcare, in cui la Corvina, assolutamente predominante nell’uvaggio, dà acini più piccoli del normale, con un miglior rapporto tra polpa e buccia, ideali per produrre vini da uve fresche come il Valpolicella. Ognisanti 2017 si caratterizza per struttura e concentrazione importanti. Colpisce l’elevata sapidità che accompagna le note di ciliegia e marasca, di eucalipto e pepe bianco. Di lunga vita.

(Clementina Palese)

Copyright © 2000/2020