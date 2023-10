Bertani, Doc Valpolicella Classico Superiore Ognisanti di Novare 2021

È arrivato alla quinta annata di produzione Ognisanti, progetto con cui la storica cantina Bertani esalta il territorio della Valpolicella con un vino che ricerca la ricchezza nella leggerezza, ottenuta grazie a una estrazione morbida. Un vino dalla bassa gradazione (12,5°) in stile “Pinot” prodotto con uve provenienti dal cru di Tenuta Novare (2,92 ettari in totale distribuiti su otto terrazze) che danno un eccellente Classico Superiore. I vigneti sono cresciuti su un suolo ricco di calcare gessoso, che regala vini sapidi, speziati, longevi, in cui la Corvina (al 95%) esprime la sua concentrazione aromatica. Ognisanti esce a due anni dalla vendemmia, dopo essere rimasto per circa un anno in legno nuovo di botti di rovere francese e aver trascorso almeno sei mesi di affinamento in bottiglia. Ed è ideale berlo dopo tre-cinque anni. Ognisanti è un “vino di vigneto”, non è un blend, e l’aromaticità dipende dalle annate, anche se ha come tratto distintivo comune la sapidità, la speziatura e la ricerca della piacevolezza. Dal colore rubino brillante e dalla grande aromaticità, il 2021 al naso è ricco con sentori di frutta rossa fresca come la ciliegia, ma presenta anche note agrumate e di leggera resina. Al palato è ben bilanciato dall’acidità, elegante, lungo e appagante, con un finale sapido e salato. Come abbinamento è adatto anche al pesce e si sposa idealmente con la cucina etnica.

