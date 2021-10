Bertani, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2000

Pochi i dubbi sulla costante presenza nella storia dell’Amarone delle etichette a marchio Bertani, ma altrettanto certa la particolarità di questa presenza, sempre piena di personalità e di uno stile definito e raffinato che, davvero, garantisce ai vini di migliorare con il tempo. Una riprova di questo la fornisce il “giovane ventunenne” oggetto del nostro assaggio. Un rosso perfettamente giocato sull’alternanza aromatica tra terziarizzazioni e fragranza del frutto, che ci restituisce un vino al tempo stesso ben evoluto e giovanile, con una bocca di straordinaria freschezza, che lo accompagnerà ancora per molto tempo. L’Amarone è uno dei grandi rossi italiani, frutto di una tecnica antica come il parziale appassimento delle uve. Proprio per questo, però, anche soggetto a qualche eccesso nelle versioni meno riuscite ed in debito di equilibrio sul fronte della piena godibilità, specialmente quando la caccia al vino più “palestrato” e il primo obbiettivo. Rischi sempre lontani anni luce dallo stile assolutamente scintillante di Bertani, senz’altro uno dei gioielli più preziosi della Valpolicella, costantemente al riparo da facili derive modaiole e capace invece di emozionare ad ogni bottiglia del suo rosso di punta ed anzi pronta a rilanciare una cifra da vero classico dell’enologia del Bel Paese, alimentata da un caveau di vecchie annate con pochi esempi analoghi alle nostre latitudini.

