Bertani, Docg Recioto della Valpolicella Valpantena 2019

Il “padre” dell’Amarone di Bertani, il Recioto Valpantena, è ottenuto da un uvaggio a base di Corvina, Merlot e Rondinella, ottenuta dai vitigni aziendali della “sottozona” di Valpantena, che successivamente viene messo ad appassire nei fruttai della cantina di Grezzana. La fermentazione viene interrotta lasciando un residuo zuccherino, poi il vino è avviato ad un affinamento di 12 mesi in legno di ciliegio. La versione 2019 possiede un bel colore rosso granato a cui seguono profumi di frutti rossi in confettura, con cenni di liquirizia, tabacco e cioccolato. In bocca, prevale la morbidezza di un sorso dolce ma mai stucchevole, dal finale persistente e speziato. Bertani ha cominciato un lavoro interessante sul versante est della denominazione, dove nel 1857 i fratelli Bertani hanno cominciato la loro attività. La Linea Valpantena, che comprende anche Amarone, Ripasso e Valpolicella, nasce per valorizzare le caratteristiche che questa vallata, dalle forti escursioni termiche fra giorno e notte per la vicinanza alle Prealpi e ai Monti Lessini, imprime alle uve che vi vengono coltivate. Bertani, nota griffe dell’enologia veronese, conta su 200 ettari da cui si ottiene una produzione complessiva di 1.800.000 bottiglie e fa parte del gruppo Angelini Wines & Estates, composto dalle toscane Tenuta Trerose, San Leonino e Val di Suga, la marchigiana Fazi Battaglia e la friulana Cantina Puiatti.

(fp)

