Bertinga, Toscana Igt Rosso Volta di Bertinga 2016

Bertinga è un vigneto, è un vino ed è il nome di una giovane (nata nel 2015) e qualificata realtà vitivinicola sulle colline di Gaiole in Chianti. Sangiovese e Merlot sono le varietà presenti nei tre vigneti dell’azienda: Bertinga, Vertine e Adine. Il Volta di Bertinga, vino iconico dell’azienda, è un Merlot in purezza, prodotto solo nelle annate migliori: “ Il Merlot del Chianti Classico è sempre più apprezzato - sottolinea Luca Vitiello, direttore di Bertinga -, il fatto che un’azienda giovane come la nostra abbia già ricevuto riconoscimenti internazionali è la prova che effettivamente a Gaiole il Merlot può avere un passo diverso e riconosciuto“. La 2016 è la sola annata del Volta di Bertinga disponibile sul mercato. ”A fine anno, comunque - anticipa il direttore Vitiello- faremo uscire una speciale edizione limitata del Volta di Bertinga, mille casse con due bottiglie per annata, dove avremo la 2016 e le anteprime di 2015 e 2019”. Il Volta di Bertinga nel calice è scuro, denso e austero, presenta un bouquet complesso di more selvatiche, amarene e agrumi esotici. Al palato è potente e dinamico, sostenuto da un’acidità salina. Lasciato respirare, compaiono note floreali di violetta, legno di ginepro e mentolo, che rinfrescano il profilo olfattivo. La potenza di questo vino è perfettamente bilanciata al palato dalla sua acidità, che conduce ad un finale lungo e gustoso su note di liquirizia.

(Cristina Latessa)

