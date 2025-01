Bes, Doc Grignolino del Monferrato Casalese Bestia Grama 2023

Per Sara e Daniele, il Grignolino rappresenta molto più di un vino: è il simbolo di una profonda rinascita personale e professionale. Dopo una carriera consolidata nel settore automotive a Torino, Daniele ha deciso di rivoluzionare la sua vita. Insieme a sua moglie Sara e ai figli, Dede e Filippo, ha scelto di abbracciare i ritmi della natura, rilevando una cascina a Treville, nel cuore del Monferrato. Da questa scelta nasce BeS, acronimo di “Bere e Sognare”, che racchiude la filosofia di famiglia: vivere con passione, rispettare la natura e sognare in grande. La produzione segue principi biologici e biodinamici, con interventi minimi sia in vigna che in cantina. “Bestia Grama” è un Grignolino autentico, che riflette la personalità del territorio e del suo produttore. L’etichetta, che raffigura un lupo creato con l’ombra di mani intrecciate, è un omaggio al carattere indomito di questo vitigno. Spesso sottovalutato, il Grignolino è stato definito “nobile scapestrato” per la sua natura complessa e imprevedibile, ma Daniele ne ha colto l’essenza, trasformandolo in un vino elegante e dal carattere deciso. L’annata 2023 si presenta con un colore rubino trasparente, accompagnato da un bouquet vinoso arricchito da spezie e accenti minerali. Al palato, l’eleganza si combina con una tannicità equilibrata, regalando un sorso fresco, croccante e di grande personalità. Ottimo con una zuppetta di polpo e pomodorini.

(Fiammetta Mussio)

