Bianchi e bollicine in testa, il territorio ed il brand prima del prezzo: parlano i “wine lovers”

Le voci degli appassionati di vino raccolte da WineNews nei giorni di Vinitaly. Che confermano i trend del momento del mercato enoico. Dalla maggiore preferenza per i vini bianchi più freschi e leggeri e per gli spumanti rispetto ai rossi (che comunque resistono), al valore del territorio e del marchio, più importanti nello scegliere che vino comprare rispetto al prezzo. Poco entusiasmo, invece, per i vini dealcolati, considerati diversi, e non alternativi, rispetto al vino “vero”.

