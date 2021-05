Bibi Graetz, Toscana Igt Rosso Colore 2018

Il Colore 2018 è un rosso complesso e strutturato, dai tannini eleganti, setosi e vellutati, e di ottima persistenza in bocca, dove non manca anche fragranza e definizione. Aromaticamente, il frutto è concentrato ed equilibrato, e ricorda prugne e more mature, mentre sentori di spezie e macchia mediterranea sullo sfondo, fanno da rifinitura. L’azienda di Bibi Graetz nasce a Fiesole nel 2000 dai primi 2 ettari di Vincigliata, per arrivare agli attuali 50, dislocati su appezzamenti situati nella Rufina, a Greve, a Panzano, a Siena e sull’Isola del Giglio. Il Colore è la massima espressione del sogno di Bibi Graetz: creare una pura eccellenza prodotta con uve autoctone provenienti da alcuni dei vigneti più antichi della Regione. Il Sangiovese conferisce al vino struttura e potenza, il Colorino porta frutti rossi e freschezza mentre i tannini vellutati e l'intensità arrivano dal Canaiolo. Un mix permesso dalle uve che compongono questo rosso, selezionate dai tre vigneti più vocati dell’azienda: Lamole, Vincigliata e Siena. Il Colore, conclusa la fermentazione condotta con lieviti indigeni e senza alcun controllo della temperatura, viene sottoposto ad una settimana di macerazione sulle bucce al termine della quale il vino viene spostato in barrique nuove, dove avviene la fermentazione malolattica. Ogni parcella viene affinata separatamente per quasi 2 anni prima che venga deciso il blend finale.

