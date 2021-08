Bibi Graetz, Toscana Igt Rosso Edizione 20° Anniversario Testamatta 2019

“Vent’anni nel mondo del vino non sono niente ma per me sono vent’anni di vita. Una vita dedicata interamente al vino come mezzo per esprimere me stesso e con questa annata ho finalmente raggiunto la finezza che stavo cercando da tanto”. È con queste parole che Bibi Graetz ha presentato l’ultima annata di Testamatta, che rappresenta il completamento del sogno di questo vigneron dallo spirito creativo che vent’anni fa ha deciso di far partire da Fiesole uno straordinario viaggio nel mondo del vino toscano, con l’intenzione di ricercare l’eccellenza assemblando parcelle di grandi qualità anche lontane l’una dalle altre. Un viaggio “folle”, innovativo, affascinante che è cresciuto annata dopo annata. Questo 2019 si caratterizza per grazia e armonia straordinarie. L’impatto del vino al naso è elegante, con una spiccata nota floreale seguita da frutti rossi, ciliegia matura e note speziate delicate. L’ingresso in bocca è caldo, morbido, avvolgente, con una sapidità che emerge a poco a poco bilanciandosi perfettamente con il tannino elegante, permettendo di godere appieno la complessità aromatica di questo vino. Le note floreali percepite al naso ritornano al palato, dove si integrano ancora con note di ciliegia, lampone e altri frutti rossi e neri, pepe nero e note dolci di cioccolato e liquirizia, che invitano ad un nuovo assaggio. Il finale è lungo, pulito, esternamente elegante e piacevole.

(Paolo Lauria)

