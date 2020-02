Bilancio Ue, con il taglio del 14% dei fondi Pac a rischio sostenibilità, clima e sviluppo

Non è possibile raggiungere gli obiettivi ambiziosi su sostenibilità, clima, sviluppo e occupazione senza mantenere almeno l’attuale livello di spesa agricola nel prossimo bilancio Ue. Così Cia - Agricoltori Italiani ribadisce il suo “no” ai tagli alla Pac, nel giorno del Consiglio Straordinario Ue, convocato a Bruxelles sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Unione Europea, partecipando alla mobilitazione a Rotonda Schuman, davanti ai palazzi del Consiglio Ue, organizzata dal Ceja - Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori), insieme ai produttori e allevatori di Vallonia e Fiandre, con il sostegno del Copa - Cogeca (l’organizzazione degli agricoltori e delle loro cooperative nell’Ue) per protestare contro i tagli previsti al bilancio della Politica agricola comune. Secondo l’ultima proposta della presidenza croata, è prevista una riduzione di oltre il 14% degli stanziamenti per l’agricoltura rispetto alla dotazione 2014-2020: solo per l’Italia, significa mettere in conto un taglio di 2,7 miliardi di euro. Gli agricoltori saranno indispensabili per l’attuazione efficace del Green New Deal - ricorda Cia - oltre a rappresentare da sempre la dispensa del Paese, ad avere un ruolo primario nella tutela del territorio e contro il dissesto, evitando al contempo lo spopolamento delle aree rurali. Eppure, nonostante l’alta posta in gioco, con le nuove sfide su innovazione e lotta ai cambiamenti climatici, l’Europa pensa di ridurre gli stanziamenti comunitari. Quando serve, invece - conclude l’organizzazione - una Pac forte sostenuta da un bilancio altrettanto forte.

