Bindi Sergardi, Docg Chianti Classico Tenuta Mocenni La Ghirlanda 2021

Sono ormai 700 anni che la famiglia Bindi Sergardi vive in simbiosi con la vigna nella provincia di Siena e oggi è la 23a generazione - con Alessandra e Maddalena Casini Bindi Sergardi - a prendersi cura del patrimonio che è stato costruito nel tempo. A partire dalla Tenuta I Colli, borgo costruito dalla famiglia stessa alla fine del 1400, lungo la Via Francigena che collega Canterbury a Roma: si trova fra Monteriggioni e Vagliagli e i sui vigneti sostano su terreni di carbonato di calcio. Non lontano, sempre a Vagliagli, c’è Tenuta Mocenni, che fu per lungo tempo una fortezza in difesa di Siena: qui i suoli sono di alberese e galestro e i vigneti sono stati divisi in parcelle dopo lunghi studi pedo-climatici. Infine Tenuta Marcianella, fra Chiusi e Montepulciano: un’azienda agricola che coltiva ulivi, cereali e viti, come facevano gli Etruschi fin dal 600 a.C. lasciandone ricche evidenze negli artefatti ritrovati in loco nei secoli scorsi. Un totale di 100 ettari vitati (su 800 complessivi) che producono all’anno circa 350.000 bottiglie. Il Chianti Classico la Ghirlanda proviene da Mocenni e dai suoi vigneti ad anfiteatro contornati dai boschi. Nella versione 2021 è un vino strutturato ed elegante, profumato di piccola frutta rossa e fiori appassiti, con tocchi ematici e speziati: il sorso è marcatamente floreale, morbido e caldo, ma anche astringente e aderente, con un lungo finale sapido e agrumato.

(ns)

