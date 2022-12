Bisol 1542, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Edizione I Gondolieri 2021

È una versione elegantemente fiorita, questa Glera 2021 dedicata ai Gondolieri: profumo di fiori di tiglio, camomilla, sambuco e lavanda si dispiegano in un sorso molto cremoso, dall'animo dolce che gradualmente vira al vegetale, lasciando in bocca il sapore di mandorla fresca e pompelmo rosa. Ma perché dedicare un'etichetta ai Gondolieri di Venezia? È l'artigianalità il legame con cui le famiglie Bisol e Lunelli hanno voluto mettere in comunicazione la costruzione di una gondola creata dal maestro d'ascia e la costruzione di un vino nato da vigneti eroici, come sono quelli del Prosecco Superiore. Quasi 500 anni di esperienza maturate dai Bisol fra quelle colline appuntite e ripide hanno generato la voglia di condividere la propria fatica e la propria bellezza con altre realtà, che vivono le stesse difficoltà e gli stessi privilegi, come appunto, l'Associazione dei Gondolieri: insieme hanno sviluppato un progetto di accoglienza per turisti e amanti dell'arte e del vino, con lo scopo di diffondere la fragilità e la poeticità dei due territori veneti di Venezia e Valdobbiadene. Qui Bisol 1542 è un'istituzione: fondata nel 1875, fa parte del Gruppo Lunelli dal 2014, conta su 55 ettari di proprietà e produce oggi fino a 4,8 milioni di bottiglie (divise fra la linea Bisol1542 e la linea Jeio, leggermente più dosata) che da pochissimo prendono forma nella nuova “Cantina dei Cru”, che si affianca a quella storica.

(ns)

Copyright © 2000/2022