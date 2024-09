Bolgheri, quando il vino diventa il “medium” per raccontare al mondo la bellezza italiana

Una sintesi perfetta della bellezza italiana, di cui il vino diventa il “medium” per raccontarla al mondo: ecco la scenografica ed emozionante “Cena dei Mille” nel Viale dei Cipressi di Bolgheri, cantato dal poeta Premio Nobel per la Letteratura nel 1906 Giosuè Carducci, simbolo di uno dei territori più prestigiosi, di scena ieri, rinnovando un rito per i vignerons bolgheresi, il cui significato lo raccontano, a WineNews, Gaddo della Gherardesca, testimonial del territorio e alla cui storica famiglia si deve il Viale, e Albiera Antinori, presidente Consorzio dei Vini Doc Bolgheri e Doc Bolgheri Sassicaia e della Marchesi Antinori.

