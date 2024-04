Bolla, Docg Amarone della Valpolicella Classico Rhetico 2017

Una realtà dai numeri importanti quella della cantina Bolla, 312 ettari a vigneto per una produzione di 3.700.000 bottiglie, che rappresenta un punto di riferimento solido per il comparto enologico veneto. Ma anche una realtà dalle profonde radici storiche che risalgono al 1883 quando fu realizzata a Soave la prima cantina da Abele Bolla, che determinò la nascita della prima azienda vinicola di famiglia. In quasi mezzo secolo di attività, la famiglia Bolla arrivò ad esportare i vini del veronese in decine di mercati già nell’immediato dopo guerra, contribuendo di fatto all’ascesa enoica della provincia veronese. Tra il 2006 e il 2009, il Gruppo Italiano Vini perfezionò l'acquisto della cantina, continuando la produzione di vini Bolla e divenendo distributore del marchio in tutto il mondo. Oggi, il suo direttore della produzione, Christian Zulian, ha saputo imprimere a questa storica cantina con sede a Pedemonte una direzione qualitativa costante e confortante, che non lascia indietro alcuna etichetta del ricco portafoglio prodotti aziendale, con l’Amarone a recitare il ruolo di protagonista. L’Amarone Classico Rhetico 2017, maturato in parte 36 mesi in legno grande e per la restante quota in barrique per 18, profuma di cioccolato, vaniglia, nocciola tostata, uva sultanina e arancia candita. Il sorso si sviluppa tra morbidezza, calore e corpo terminando con un finale che sa di frutta secca.

