Bollinger, Aoc Champagne Brut La Grande Année 2014

Bollicine d'autore: come tutte le produzioni “Grande Année” della Maison Bollinger, anche il millesimato 2014 non fa eccezione e si fa apprezzare per il suo stile unico, in questa edizione caratterizzato da forte intensità e da una bella mineralità. Una intensa espressione aromatica resa possibile - come ha spiegato l'adjoint chef de cave della Maison, Denis Bunner - dalle caratteristiche meteo dell'estate 2014 che ha visto forti escursioni termiche nei mesi clou della maturazione delle uve, provenienti da 19 cru, principalmente Ay e Verzenay per il Pinot Nero e Chouilly Oiry per lo Chardonnay. L'accattivante personalità di questo vino - alla cui base, così come per gli altri “fratelli” de La Grande Année, c'è lo stile e il rispetto della tradizione che contraddistingue la Maison Bollinger - è ben percepita nel bicchiere. Al naso offre un profumo fruttato, definito e sottilmente iodato. Aromi di ciliegia e limone si mescolano alla mela cotogna e al bergamotto. Ma si avvertono anche note di nocciola, mandorla, prugna mirabelle e pesca. Al palato si apre con un'effervescenza fine e intensa, seguita da una bella vinosità e bilanciata da una delicata acidità. La struttura molto leggera e il finale salino gli conferiscono una grande lunghezza al palato, accompagnata da sapori complessi di frutti di bosco e agrumi. È uno champagne di grande vocazione gastronomica, perfetto con gli abbinamenti di pesce.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2022