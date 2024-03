Borgo Conventi, Doc Collio Pinot Grigio 2022

Pinot Grigio 2022 della Doc Collio di Borgo Conventi è un vino dal bouquet intenso con sentori di pera matura e fiori di campo che conducono a una lieve nota finale di crosta di pane. Al palato è fresco, sapido e morbido con una buona persistenza aromatica. Perfetto in abbinamento con i frutti di mare come la “Cappasanta alla Serenissima” proposta da Daniel Canzian. La cantina, fondata nel 1975 da Gianni Vescovo è stata acquisita nel 2001 dalla famiglia Folari per poi approdare nel 2019 nel portafoglio della famiglia Moretti Polegato già proprietaria Villa Sandi. Borgo Conventi deriva il suo nome dalla tradizione locale che racconta di un antico convento eretto dai Padri Domenicani su questo terreno donato loro da Rizzardo di Strassoldo. Oggi la Tenuta conta su trenta ettari di vigneti nelle Doc friulane del Collio e dell’Isonzo, su tre linee di vini (Cru, Isonzo e Collio) per una produzione complessiva di oltre 300.000 bottiglie e sulla certificazione Biodiversity Friend, standard, che promuove un’agricoltura sostenibile e rispettosa della biodiversità, del territorio e della comunità custode della terra. Sono poi diverse le esperienze proposte dalla tenuta in cantina e nell’area circostante tra degustazioni, percorsi naturalistici sulle colline vitate del Collio - un territorio che in origine era il fondo del mare - e perfino un viaggio sensoriale che educa al variegato universo olfattivo.

(Cinzia Meoni)

