Borgo Stajnbech, Trevenezie Igp Rosso Stajnbech 2020

Lo Stajnbech Rosso, uno dei vini di punta del portafoglio etichette della cantina con sede a Pramaggiore, ha appena compiuto 25 anni. Si tratta di un blend a base di Refosco e Cabernet Sauvignon, maturato per 15 mesi in barrique, secondo il classico cliché dei vini concepiti tra gli anni Novanta ed il Nuovo Millennio. La versione 2020 profuma di frutta rossa, cioccolato, vaniglia e tocchi tostati. In bocca il sorso è pieno e morbido, dallo sviluppo serrato e dal finale ampio, di nuovo su ritorni speziati e fruttati. Stajnbech è una cantina a conduzione familiare situata tra Venezia e Trieste. Risale al 1990 il primo vigneto piantato da Giuliano Valent e Adriana Marinatto, che poi nel 1991 fondano l’impresa vitivinicola, che condensa nel proprio motto: “Coltiviamo Armonie”, la propria filosofia produttiva. Le armonie per Stajnbech, dove oggi lavorano anche le figlie della coppia Medea e Rebecca, sono quelle della natura ma anche delle persone che popolano l’azienda. I vigneti, posti al confine tra Veneto e Friuli nella pianura di Belfiore, occupano 18 ettari - allevati prevalentemente a Tai, Refosco Pinot Grigio e Glera, ma non mancano anche le varietà internazionali - e danno vita ad un portafoglio etichette diviso tra le linee “Superiori” e “Classici”, a cui si aggiunge il Metodo Classico Pas Dosé Imagine, un Prosecco e un Rosè, per un totale di 130.000 bottiglie di produzione complessiva.

