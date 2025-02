Borgoluce, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Collalto Extra Brut 2023

Una filiera cortissima, quella di Borgoluce, brand nato da Ninni e Caterina Collalto, insieme al marito Lodovico Giustiniani, a partire dalle proprietà appartenute alla famiglia da un millennio e che si estendono per 1.200 ettari dal Piave alle prealpi del Conegliano Valdobbiadene. Borgoluce ospita, oltre alla produzione agricola, anche la cantina di vinificazione e spumantizzazione, il caseificio, la macelleria e un essiccatoio, per produrre a Km 0 vini fermi e spumanti, formaggi di Bufala, carni e salumi, prodotti da forno a base di mais Biancoperla, miele, olio d’oliva, noci e nocciole. Un sistema circolare, in cui i 3 pilastri della sostenibilità - economica, ambientale e sociale - sono ben presenti. Ai prati e ai boschi si alternano le colture coltivate, fra cui 105 ettari a vigneto, che ospitano Merlot, Cabernet Sauvignon, Tai Rosso, Refosco dal Peduncolo Rosso, vitigni resistenti, Pinot Nero, Bianco e Grigio, Incrocio Manzoni, Malvasia Istriana e, ovviamente, Glera, che compone le 5 etichette di Valdobbiadene Docg che produce Borgoluce. Fra queste c’è anche il Prosecco nato dalla Rive di Collalto, in doppia versione: Extra Dry ed Extra Brut, entrambi pressati da uve intere e sur lies per 5 mesi, prima della rifermentazione in autoclave. L’Extra Brut 2023 profuma di gelsomino e pera matura, con tocchi mentolati; il sorso è cremoso e pieno, minerale in centro bocca e dal finale floreale, pulito e fresco.

