Bortolomiol, Docg Prosecco Superiore di Cartizze Dry 2021

Che la piccola area collinare di Cartizze rappresenti il luogo d’elezione per la produzione del Prosecco è cosa arcinota, testimoniata dalla sua storicità e da vini che, senza tanti giri di parole, hanno un quid in più rispetto al resto della produzione di Valdobbiadene. Si tratta di un piccolo areale di poco più di 100 ettari complessivi coltivati a vigna, tra le frazioni di Santo Stefano e San Pietro di Barbozza nel comune di Valdobbiadene. Arriva da qui il Prosecco di Cartizze 2021 di Bortolomiol, dai profumi di mela verde e erbe di campo, con tocchi leggermente mentolati. In bocca, il sorso si muove cremoso, immediatamente godibile, sviluppandosi continuo e vivace. L’azienda Bortolomiol, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha saputo costruirsi un solido percorso sia in termini qualitativi che di immagine. La cantina è guidata oggi dalle sorelle Bortolomiol, Elvira, Giuliana, Luisa e Maria Elena, ma non bisogna dimenticare l'opera pioneristica del fondatore Giuliano Bortolomiol, abile spumantista e sperimentatore. 5 sono gli ettari di vigneto a gestione diretta e biologica, mentre il resto delle uve arrivano da 70 conferitori fidelizzati nel tempo, che adottano un rigoroso protocollo di produzione nell’ambito del progetto Green Mark. Un mix che garantisce una produzione annua che supera i 2 milioni di bottiglie ponendo l'azienda con sede a Valdobbiadene tra quelle di riferimento.

