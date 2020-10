Bortolomiol, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Nature Rive di S. Stefano 70th Anniversary 2017

Per l’anniversario della fondazione della cantina (1949), Bortolomiol ha messo in commercio il Valdobbiadene Prosecco Rive 70th Anniversary: uno spumante in edizione limitata, prodotto in sole 8.000 bottiglie e simbolo di un percorso lungo e denso di successi. Ottenuto, dalle uve provenienti da un unico vigneto a Santo Stefano di Valdobbiadene, affina sui lieviti per tre mesi. La versione 2017 possiede profilo aromatico lieve che indugia su toni fruttati di mela e cenni di fiori di biancospino, con tocchi leggermente speziati. In bocca, il sorso è sapido e ritmato, dall’attacco dolce e gradevolmente incisivo, la struttura leggiadra e il finale ancora dai piacevoli e fragranti ritorni fruttati. Bortolomiol è azienda che, che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha saputo costruirsi un solido percorso sia in termini qualitativi che di immagine. La cantina è guidata oggi dalle quattro sorelle Bortolomiol - Elvira, Giuliana, Luisa e Maria Elena - ma non bisogna dimenticare l'opera pionieristica del fondatore Giuliano Bortolomiol, abile innovatore. 5 sono gli ettari di vigneto a gestione diretta e biologica, mentre il resto delle uve arrivano da 70 conferitori fidelizzati nel tempo e che adottano il protocollo di produzione del progetto Green Mark. Un mix che garantisce una produzione annua di 1.800.000 bottiglie, ponendo l'azienda con sede a Valdobbiadene tra quelle di riferimento dell’areale.

