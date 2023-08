Bosca, Docg Asti Dolce Esploro

Fondata a Canelli nel 1831 da Pietro Bosca, la casa spumantiera omonima è una realtà familiare giunta oggi alla sesta generazione con Pia, Gigi e Polina Bosca. L’azienda è nota in Italia e nel mondo, grazie alla presenza commerciale in ben 40 Paesi e per l’attitudine all’innovazione e la costante ricerca di nuovi prodotti, rappresentando un esempio significativo dell’industria enologica piemontese e nazionale. Tale propensione ha portato ad affiancare all’offerta tradizionale di spumanti, vino e aperitivi diverse proposte più innovative come le bevande alcoliche “Sparkletini”, “Verdi” e “Toselli”. Le cantine Bosca, si trovano nel centro di Canelli e fanno parte delle Cattedrali Sotterranee del comune capitale delle bollicine piemontesi. L’azienda conta su 100 ettari a vigneto, distribuiti tra Asti Cuneo e Alessandria e la sua produzione, attestata su 60.000.000 di bottiglie all’anno, è suddivisa nei 3 stabilimenti produttivi di Costigliole D’Asti in Italia, di Kaunas in Lituania e di Kaliningrad in Russia. L’Asti Spumante Dolce Esploro, che rappresenta il vino bandiera della denominazione amplificando il carattere aromatico del suo vitigno simbolo, il Moscato, possiede colore giallo paglierino. Al naso, profuma di pesca, albicocca salvia, limone e fiori d’arancio. In bocca, il sorso è dolce ma non stucchevole, grazie ad una pronunciata e puntuale acidità, che dona fragranza e allungo sul finale.

(fp)

