Boscarelli, Docg Nobile di Montepulciano Il Nocio 2017

A volte le storie dell’Italia del vino si accompagnano a inaspettati intrecci. Sono, infatti, i De Ferrari Corradi, arrivati in Toscana da Genova, ad aver creato una delle cantine più rappresentative del Nobile di Montepulciano. Un territorio e un vino antico, eppure bisognoso, evidentemente, di un vestito contemporaneo che ha trovato in questa famiglia dei sarti d’eccezione. Sarà bene ricordare però che l’azienda non si trova in una zona qualunque della denominazione poliziana, ma in uno delle sue terre migliori: Cervognano. Si tratta di un terroir dai caratteri peculiari, caratterizzato da terreni alluvionali e profonde terre rosse. Un mix in grado di generare vini eleganti, dal bel carattere e dalla pronunciata acidità, insomma, un paradiso per il Sangiovese più espressivo. L’impresa dei De Ferrari comincia all’inizio degli anni Sessanta e l’azienda, Boscarelli appunto, mutua il nome dal toponimo del luogo in cui sorge e conta oggi su 14 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 100.000 bottiglie. Dalla cantina sono sempre usciti vini autentici, longevi, anche se frutto di continue riflessioni e variazioni sul tema. Il Nobile Il Nocio 2017 profuma di piccoli frutti rossi maturi, erbe aromatiche, spezie dolci e humus. In bocca, il sorso è solido e coerente ben regolato da una fresca sorgente acida e da tannini vivaci, che spingono bene il frutto fino ad un finale ampio e definito.

Copyright © 2000/2021