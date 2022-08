Bottega, Doc Prosecco Brut Rosé Pink Gold

Pink Gold Prosecco Rosé è uno spumante Brut che ha origine da un blend di uve Glera e Pinot Nero. Si caratterizza inoltre per la bottiglia dall’inconfondibile livrea, realizzata con un esclusivo processo di metallizzazione, grazie al quale il colore rosa diventa parte integrante della superficie esterna del vetro. Alla vista, il vino ha colore rosa madreperla brillante, con perlage fine e persistente. Al naso emergono rimandi floreali (gelsomino, fiori di sambuco e rosa) e fruttati (pera e pesca), con tocchi speziati e di sottobosco a rifinitura. Fresco e lievemente sapido, possiede sorso fragrante ed immediato, dai toni vivaci e succosi, che rendono la beva spigliata e adatta a qualsiasi abbinamento. L’azienda Bottega, guidata da Barbara, Sandro e Stefano Bottega, è al tempo stesso cantina e distilleria. Fondata nel 1977 da Aldo Bottega con la denominazione Distilleria Bottega, ha sede a Bibano di Godega, e produce grappe a marchio Alexander e Bottega, vini e liquori, tra cui si distinguono le selezioni di monovitigni e i distillati maturati in barrique, con core business enoico incentrato sul Prosecco. L’azienda, inoltre, gestisce due cantine in Valpolicella (Cantina di Valgatara) e a Montalcino (Tenuta Domus Vitae), dove vengono prodotti Amarone, Ripasso e Brunello. Bottega, che nel 2013 si è trasformata in Bottega S.p.A., distribuisce i propri prodotti in oltre 120 paesi nel mondo.

