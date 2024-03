Bottega, Docg Amarone della Valpolicella Il Vino degli Dei 2019

Bottega - cantina e, soprattutto, distilleria nata nel 1977 grazie ad Aldo Bottega, maestro distillatore con oltre 30 anni di esperienza che aveva pure ereditato dal nonno commerciante di vino la passione per l’enologia - è approdata in Valpolicella nel 2016, nella zona di Valgatara. Qui ha rilevato una tenuta storica della valle, appartenuta alla famiglia Boscaini fin dai primi del Novecento, mantenendone inalterato lo spirito: è infatti ancora Leonardo Boscaini - ultima generazione - ad occuparsi della cantina. Gli ettari vitati di proprietà sono 5, piantati a Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara su suolo misto (costituito da formazioni calcareo-dolomitiche, da basalti, e anche da depositi morenici e fluviali di origine vulcanica), da cui si producono circa 189.000 bottiglie l’anno. Una nicchia, questa del territorio veronese - sul totale di 22 milioni (spirits compresi) che la famiglia Bottega oggi immette annualmente sul mercato - che comprende un Valpolicella Classico, anche in versione Superiore, un Ripasso Superiore e questo Amarone “Il Vino degli Dei”. Dopo il tradizionale appassimento e la lenta fermentazione, il vino passa fra i 24 e i 30 mesi in botti di rovere e poi in bottiglia. La versione 2019 profuma intensamente ma con gentilezza di frutta rossa matura e fiori appassiti: in bocca rivela più spessore, grazie all’aderenza centrale, la sapidità pepata e un tocco di vaniglia finale.

