Brigaldara, Doc Valpolicella Superiore Case Vecie 2021

Il Valpolicella Superiore Case Vecie 2021 è ottenuto dalle uve dell’omonimo Cru situato nel comune di Grezzana, e matura tra gli 8 e i 12 mesi, a seconda delle caratteristiche dell’annata, in legno grande. La versione 2021 possiede profumi di ciliegie, more e mirtilli maturi, con tocchi di erbe aromatiche, sottobosco, liquirizia, cacao e cannella. In bocca il sorso ha un’entrata morbida e avvolgente, articolandosi in uno sviluppo saporito e fruttato e terminando con un finale ampio e persistente, dagli accenti balsamici e dai ritorni speziati. Situata a San Floriano, non lontano da San Pietro in Cariano, Brigaldara è una delle realtà più significative della Valpolicella enoica ed appartiene alla famiglia Cesari da quasi un secolo. Attualmente è gestita da Stefano Cesari e la sua estensione coltivata a vigneto è di 47 ettari (suddivisi negli appezzamenti principali di Brigaldara, Case Vecie, Cavolo e Marcellise), da cui si ricavano in media complessivamente 350.000 bottiglie, distribuite tra le classiche denominazioni del veronese. Accanto a Stefano in cantina ci sono anche i figli Antonio e Lamberto, che nel recente passato hanno impresso al percorso aziendale una decisa accelerazione, pur nel solco di una confortante continuità produttiva e stilistica che esalta il legame con il proprio territorio d’origine, proponendo sia etichette dai tratti sottili ed agili che vini più potenti e solidi.

(fp)

