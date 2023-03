Brigaldara, Docg Amarone della Valpolicella Case Vecie 2017

L’Amarone della Valpolicella Case Vecie 2017, ottenuto dall’omonimo Cru situato nel comune di Grezzana, è maturato due anni in legno piccolo e due anni in legno grande. Al naso predomina il frutto rosso ben maturo, rinfrescato da nuance balsamiche e speziate, poi sottobosco, liquirizia e note di grafite. La bocca, ben bilanciata tra acidità e tannini, ha un registro morbido e rotondo che avvolge bene il palato, allungandolo e lasciandolo fresco ed appagato. Brigaldara, l’azienda di proprietà della famiglia Cesari dal 1928, è attualmente gestita da Stefano Cesari ed è situata a San Floriano, non lontano da San Pietro in Cariano, nel cuore della Valpolicella. Si tratta di una realtà produttiva di 47 ettari a vigneto (suddivisi negli appezzamenti di Brigaldara, Case Vecie, Cavolo e Marcellise), da cui si ricavano 350.000 bottiglie di media, distribuite tra le classiche denominazioni storiche del veronese. Accanto a lui ci sono i figli Antonio e Lamberto, che nel recente passato hanno impresso al percorso aziendale una decisa accelerazione, pur nel solco di una confortante continuità produttiva e stilistica. I vini sono giocati su un mix derivato dai risultati dei diversi versanti dedicati ai vigneti, comprendendo sia prodotti sottili ed agili che potenti e solidi, con l’Amarone a rappresentare il punto di riferimento, ma con i Valpolicella a giocare il ruolo di significativi outsider.

