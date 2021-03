Brolo dei Giusti, Docg Amarone della Valpolicella 2011

Brolo dei Giusti è un unico vigneto nel cuore della Valpantena, la zona più orientale della denominazione della Valpolicella. In questo fazzoletto di terra nascono il Valpolicella Superiore e l'Amarone (rispettivamente ottenuti da tre appezzamenti distinti, di 13, 3 e 2,5 ettari, coltivati a Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara, con impianti in parte a pergola e in parte a Guyot), i vini più importanti della storia vitivinicola dell’areale. Una tiratura limitata di bottiglie, tutte numerate, fatte per tramandare la tradizione. “Brolo”, nella terminologia dialettale, è un campo coltivato protetto da siepi, alberi di ulivo e “marogne” (cioè muretti a secco), che, con la sua presenza, rende gli appezzamenti quasi dei veri e propri Clos, e che da sempre, in Valpolicella, definisce le proprietà terriere. Brolo dei Giusti è la punta di diamante della Cantina Valpantena, che conta su 250 soci per 780 ettari di vigneto totali per quasi 10 milioni di bottiglie. Dopo una maturazione in vasca di 12/24 e un invecchiamento in legno di 36, l’Amarone della Valpolicella 2011 arriva nel bicchiere ampio e concentrato nel suo profilo olfattivo, che rimanda alla confettura di ciliegia, alle spezie, al cacao e ai fiori secchi. In bocca, il sorso è grasso e pieno, dai lunghi e maturi i tannini che, insieme ad una spinta acida ben presente, contribuiscono ad accentuarne la sua bevibilità e la sua profonda articolazione.

Copyright © 2000/2021