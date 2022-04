Bruna, Doc Riviera Ligure di Ponente Pigato U Baccan 2018

Il nome di questo vino in dialetto ligure significa “capo” e viene da una selezione di uve da piante di oltre 50 anni di età. U Baccan nasce dalla cantina ligure Bruna, che coltiva 8 ettari di vigne tra le alture di Ranzo e Ortovero: una realtà familiare, nata negli anni ‘70 e oggi guidata da Francesca Bruna con la sorella Annamaria e il marito Roberto, seguendo un’idea di viticoltura “naturale”, senza prodotti sistemici e di sintesi. L’obiettivo è mantenere il suolo vivo e le viti in equilibrio. Le uve dell’U Baccan provengono da terreni con argille rosse e presenza di minerali di ferro e in piccola parte da vigneti su argille azzurre del Pliocene, ricche di fauna fossile, tutti vendemmiati manualmente. Bassa la resa per pianta. Fermentazione e affinamento avvengono in botte, dove il vino riposa per circa 10 mesi sulle fecce senza travasi, per poi sostare 8 mesi in bottiglia. Nel calice U Baccan è giallo paglierino intenso, con riflessi dorati. Al naso note lattiche di yogurt, frutto maturo e tocchi di iris, uniti a morbidezze vanigliate. Al palato è meno morbido che all’olfatto, ma voluminoso, dominato da una freschezza asprigna che diffonde note erbacee di artemisia e calore. Sul finale si allunga un ricordo salato di buccia di bergamotto. È un vino che chiede tempo e l’assaggio di annate più vecchie regala emozioni. Un buon consiglio? Dimenticarne una bottiglia per qualche anno in cantina.

(Giambattista Marchetto)

