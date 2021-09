Buffa: “è difficilissimo narrare e rendere fruibile il vino, diventato pop solo in tempi recenti”

“La storia del Brunello è impossibile da replicare, è trascinante, ti porta lontano dal tema centrale, non si trovano altre storie così nel vino. E tante di queste storie meriterebbero uno spin-off, a partire dall’incipit, che ci porta a Roma nel 1969, quando il Presidente della Repubblica Saragat chiamò l’enoteca Trimani per ordinare del Brunello di Montalcino, che all’epoca non godeva ancora delle fortune di oggi, tutt’altro. È una storia estremamente affascinante”.

