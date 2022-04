Buglioni, Docg Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso 2018

L’Amarone della Valpolicella Il Lussurioso 2018 è maturato in parte in tonneau e in parte in legno grande per 30 mesi ed offre un naso ampio e dai timbri caldi nei suoi rimandi alla ciliegia sotto spirito e alla fragola in confettura, con cenni balsamici, di spezie e di tabacco a rifinitura. In bocca, il sorso è morbido e dolce, dall’articolazione ricca e dal finale cremoso e intenso. Dal mondo dell’abbigliamento a quello del vino. Questo il percorso di Mariano Buglioni patron della cantina che porta il suo nome, fondata nel 1993 a Corrubbio di San Pietro in Cariano, nel veronese, ma soltanto dal 2000 effettivamente produttiva con la prima vendemmia. Il numero di bottiglie prodotte è attualmente 200.000, da 60 ettari di vigneti. Sul mercato interno, l’azienda ha compiuto una scelta che potremmo definire “autarchica”, sfruttando esclusivamente i propri punti vendita: il winery-restaurant Locanda del Bugiardo, l’agri-relais Dimora del Bugiardo e la winery-osteria Osteria del Bugiardo, mentre sullo scacchiere dei mercati esteri si gioca una più classica partita. Ma non si tratta dell’unica scelta controcorrente. L’articolato portafoglio etichette si muove tra vini di impostazione più articolata e etichette più immediate, abbracciando la tradizione, con un tocco decisamente modernistico, ammiccante e per tutti i palati, e proponendo, anche per le tipologie più complesse, un approccio molto “easy”.

(fp)

