Buondonno, Docg Chianti Classico Riserva 2017

Casavecchia alla Piazza, che dà il nome al Chianti Classico Buondonno, è territorio di antica vocazione agricola, addirittura Cinquecentesca e si trova nella sottozona di Castellina in Chianti. Nel 1988 la coppia di agronomi Gabriele Buondonno e Valeria Sodano ne diventano proprietari avviando il loro progetto enologico. La scelta di allevare i vigneti in regime biologico arriva da subito in un periodo pioneristico per questo tipo di approccio. Dal 1989, Buondonno è iscritta al Coordinamento Toscano Produttori Biologici, una delle prime associazioni italiane a fare di questa sensibilità il proprio obbiettivo. Nel 2016 Buondonno è tra i soci fondatori del Bio-distretto del Chianti che ha lo scopo di promuovere l’agricoltura biologica e tutte quelle buone pratiche volte alla salvaguardia ambientale. La cifra stilistica delle etichette aziendali è decisamente chiantigiana, piacevoli e allo stesso tempo complesse, possiedono carattere e saldo legame con il proprio territorio d’origine. Il Chianti Classico Riserva 2017 interpreta con buona definizione un’annata non priva di criticità. I suoi profumi spaziano dal frutto rosso maturo fino a sfumature floreali e di erbe aromatiche, inframezzati da tocchi affumicati e speziati. In bocca, il vino possiede densità e spessore, che si distendono in un sorso ampio e dalla presa tannica incisiva, che non difetta neppure in chiaro-scuri e contrasti.

