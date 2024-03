Burato Wines, Doc Valpolicella Superiore 2017

Andrea Burato, fondatore di Burato Wines, ha trasformato la sua eredità familiare in un progetto enoico particolare, caratterizzato soprattutto dal rispetto per il proprio territorio d’appartenenza. Un lavoro che ha trovato il suo punto di partenza nel 2013, dopo che il padre di Andrea aveva acquistato alcuni terreni nel 1975. Nel 1995, Andrea ha iniziato a seguire la parte agronomica dei terreni di famiglia, per poi progressivamente costruire un percorso, che l’ha portato all’obbiettivo di produrre vino dalle vigne di proprietà: obbiettivo raggiunto anche grazie all’incontro con l’enologo Damiano Peroni. L’azienda si trova a Marcellise nel veronese e punta soltanto sulla realizzazione di due vini: un Amarone Riserva e un Valpolicella Superiore, come massima valorizzazione soprattutto dei vitigni Corvina e Corvinone, evitando la selezione delle uve migliori per l’Amarone per lasciare le restanti al Valpolicella Superiore, ma dedicando due appezzamenti distinti alla produzione delle uve destinate ai due vini. Il Valpolicella Superiore 2017 - maturato per tre anni in legno grandi - profuma di more, mirtilli, ciliegie sotto spirito e violette appassite, con rimandi al cioccolato amaro, alla pietra focaia e alle spezie. Morbido e maturo, il sorso è animato da una vitale spina acida e da un’articolazione tannica fitta e matura, fino ad un finale ampio ed intenso, dalla bella nota agrumata di chiusura.

