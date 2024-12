Burtin, Aoc Champagne Brut Rosé Hommage à Gaston Burtin

Hommage à Gaston Burtin Champagne Aoc Brut Rosé della Maison Burtin è una delle cinque cuvée dedicate dalla Maison al suo fondatore che, ironia della sorte, come racconta la società, riteneva del tutto normale produrre Champagne senza che apparisse il suo nome sulle bottiglie. La linea vuole tributare un omaggio a Gaston Burtin, imprenditore che ha costituito nel 1933 la Maison (dal 2006 parte del gruppo Lanson-BCC), attraverso i due elementi cardine del suo insegnamento: la discrezione nell’eleganza della struttura delle cinque cuvée e l’audacia che si manifesta in queste proposte, attraverso l’assenza di fermentazione malolattica e l’uso di Solera (invecchiamento dinamico), così da garantire la qualità costante del prodotto nel tempo. Fanno parte della gamma, che ha debuttato nel 2022, anche il Brut, l’Extra Brut, il Blanc de Blanc e il Vintage. Più in dettaglio, il Brut Rosé di Burtin è un blend di uve Pinot Meunier, Chardonnay e Pinot Noir, provenienti da trenta villaggi della Champagne con il 16% di vini riserva. Lo Champagne di color rosa salmone, si distingue per il suo bouquet aromatico e voluttuoso, con sentori fruttati di fragoline, lamponi, ribes fichi e ciliegie, accenno di rosa e note minerali e speziate. Al palato è fresco e dal perlage fine e persistente. Perfetto per l’aperitivo delle Feste, in abbinamento con piatti di pesce come il tataki di salmone e dessert a base di frutta.

(Cinzia Meoni)

Copyright © 2000/2024