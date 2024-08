Ca’ del Bosco, Docg Franciacorta Brut Satén Vintage Collection 2018

Per il Vintage Collection Satèn di Ca’ del Bosco, un metodo classico emozionante e sensuale della cantina di Erbusco, questa è già la terza vita. Lo spumante nasce infatti nel 1978 con il nome di Crémant e si propone di rappresentare una interpretazione di un Franciacorta ispirato alla delicatezza delle sole uve bianche, Chardonnay e Pinot Bianco, che restituiscono al vino cremosità e morbidezza. Nel 1990 Crémant diventa Franciacorta Satèn Millesimato così da esaltare fin nella denominazione l’eleganza e la cremosità caratteristiche dello spumante. Con il 2008 infine l’azienda - fondata a negli Anni Sessanta dalla famiglia Zanella attorno a una casetta circondata da un bosco di castagni e che oggi conta su 280 ettari vitati - decide una ulteriore svolta: celebrare la trilogia del millesimo con tre etichette: Satèn, Dosage Zéro e Brut. Nel Vintage Collection Satèn si armonizzano 15 vini base tra Chardonnay (provenienti da 13 vigne con un’età media di 32 anni) e Pinot Bianco (di due vigne storiche di Passirano). L’aggiunta di zuccheri (0,5 grammi al litro) in quantità minore rispetto agli altri Franciacorta, conferisce al Satèn una rotondità e finezza, ulteriormente rafforzate dall'affinamento di 48 mesi in bottiglia. A naso il Satèn sprigiona un caleidoscopio di note aromatiche che ricordano fiori, pesca, frutta esotica, agrumi, miele e lievito. Al palato è fresco e morbido con una piacevole persistenza.

(Cinzia Meoni)

Copyright © 2000/2024