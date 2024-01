Ca’ del Bosco, Docg Franciacorta Dosage Zéro Annamaria Clementi R.S. 1980

R.S. sta per Recentemente Sboccato ed è in queste due lettere la chiave interpretativa di questo Franciacorta straordinario, unico nel suo genere, un vino che solo l’intrepido Maurizio Zanella poteva pensare di realizzare, sublimando la cuvée de prestige di Ca’ del Bosco. È nato nel 1980 questo Franciacorta che oggi prende il nome di Annamaria Clementi R.S., quando Maurizio Zanella era un ragazzo di appena 24 anni e aveva appena scelto per il suo progetto mentori che ancora ricorda come fondamentali guide nel suo percorso, come Antonio Gandossi e André Dubois (con lui fino al 1990). Un Franciacorta tra i primi ad essere vinificato in pièces di rovere da 205 litri, dimenticato sur pointe con una felice tappatura con un sughero fermato dalla graffa. Di questa annata 1980 Maurizio Zanella e Stefano Capelli hanno discusso molto, per capire se e quando presentare al mercato le 6000 bottiglie che fanno viaggiare nel tempo di quasi 43 anni. Un Franciacorta che si rivela oggi eccezionale, perché è stato capace di sviluppare appieno un potenziale insospettabile: ancora non solo integro ma fragrante, con note di miele, pan d’epices, frutta secca e zenzero candito, dalla cremosità del perlage e dalla freschezza ancora sorprendente. Annamaria Clementi R.S. 1980 è un capolavoro del tempo e suggella il percorso nato da un’intuizione che solo l’indole visionaria di Maurizio Zanella poteva concepire.

(Chiara Giovoni)

Copyright © 2000/2024