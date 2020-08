Ca' del Bosco, Docg Franciacorta Dosage Zéro Vintage Collection 2014

Il Franciacorta Dosaggio Zéro Vintage Collection è ottenuto da un assemblaggio di ben 25 vini base. I mosti ottenuti fermentano in legno piccolo, per poi rifermentare in bottiglia e restare sui lieviti per 48 mesi. La versione 2014 profuma di susina, crosta di pane e lievi cenni speziati. In bocca, il vino è rotondo, dalla carbonica fine e continua che rende il sorso vitale e profondo, fino ad un finale sapido e dai tocchi di mandorla tostata. Ca’ del Bosco non ha certo bisogno di molte presentazioni. È senz’altro uno dei nomi più prestigiosi della viticoltura italiana, ed ha saputo imporsi come marchio di qualità, già a partire dagli anni immediatamente successivi alla sua fondazione (1968). Merito del vulcanico Maurizio Zanella, che, ricordiamolo, imboccò fin da subito e con assoluta determinazione la strada della produzione di qualità agli inizi degli anni Settanta, in un momento in cui soltanto pochi coraggiosi “pionieri” seppero compiere un’analoga scelta (letteralmente incomprensibile per molti altri produttori dell’epoca, anche nel corso degli anni successivi). Molte cose sono accadute ed oggi l’azienda, ancora presieduta dallo stesso Zanella, con 245 ettari di vigneto (per una produzione in media nell’ordine del 1.500.000 di bottiglie), è compartecipata dal gruppo veneto Santa Margherita (che ne detiene le quote di maggioranza), a sua volta top player del panorama enoico del Bel Paese.

Copyright © 2000/2020