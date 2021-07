Ca ed Curen, Docg Barbera d'Asti Ercole 2018

Ca ed Curen è una classica piccola azienda agricola a conduzione familiare, con sede a Mango in provincia di Cuneo, tra Langa e Monferrato, che lavora quasi 10 ettari di vigneto, producendo complessivamente 100.000 bottiglie. A condurla c’è la famiglia Avezza, che l’ha fondata nel 1988 e che ne ha orientato la produzione principalmente attingendo dai vini più distintivi dell’areale, Barbera d’Asti, Dolcetto d’Alba, Moscato d’Asti e Piemonte Doc. I vitigni allevati, evidentemente, sono quelli usati per queste tipologie, dal Moscato al Dolcetto, dalla Barbera alla Favorita, con qualche minima digressione internazionale rappresentata dallo Chardonnay e qualche etichetta “fuori denominazione” come L’incompreso, bianco secco a base di Moscato, il rosato Incontro, uvaggio di Favorita, Moscato e Dolcetto, e il Pasiensa, vino passito ottenuto ancora una volta da uve Moscato. Un portafoglio etichette contraddistinto da una qualità media tendenzialmente buona e uno stile senza inutili forzature. Arriva all’imbottigliamento dopo 4 mesi di riposo sulle fecce fini, la Barbera d’Asti Ercole, ultima nata in famiglia e dedicata al padre dell'attuale proprietario. L'annata 2018 ha una piacevolezza di sorso pericolosa. Sapori e profumi di mora, uva spina, rovi e liquirizia rendono il naso appuntito e il sorso fresco, ben accompagnato ed alternato da vellutata morbidezza. Succoso e lievemente sapido, finisce su note dolci e vegetali.

