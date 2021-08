Ca' Maiol, Doc Valtènesi Riviera del Garda Classico Chiaretto Roseri 2020

In occasione dell'International Rosé Day, Ca' Maiol ha laciato la Limited Edition di Roseri 2020, un Chiaretto della Valtènesi Riviera del Garda associato alle visioni di Marianna Tomaselli, artista di origini gardesane a cui l'azienda ha chiesto di scatenare la creatività intorno ai temi della femminilità. Tre le etichette coinvolte in questo progetto: il Lugana Prestige 2020, in vetro trasparente, attorno a cui l'artista ha disegnato un'aperitivo tutto incentrato sulle tonalità del giallo; il Lugana Molin 2020, proveniente dal vigneto omonimo storico di viti vecchie, cui Marianna ha dedicato una donna intenta a leggere immersa in un paesaggio verde; infine il Roseri 2020, rosato che macera poche ore sulle bocce e per questo chiamato suggestivamente “vino di una notte”. Non poteva che essere ambientato in una notte di luna piena e giocato sui colori del blu e del rosa, l'immagine creata per questo Chiaretto, dal vivo “incarnato” roseo brillante, intenso di profumi dolci e citrini - dalla fragola al ribes rosso, dal mandarino alla mora - e gradevole al sorso, dove la scorrevolezza acida si affianca ad una piacevole sapidità lacustre e ad una persistente aderenza saporita e rinfrescante. Non è nuova Ca' Maiol a queste iniziative che coinvolgono arte, contenuti digitali e coinvolgimenti sociali. Parte del Gruppo Santa Margherita dal 2017, fu fondata nel 1967 da Walter Contato, socio fondatore del Consorzio Tutela Lugana.

