Cà Maiol, Doc Valtènesi Riviera del Garda Classico Rosso Fabio Contato 2015

Cà Maiol, azienda fondata sulla riva bresciana del Garda dalla famiglia Contato e nota in precedenza come Provenza, è confluita recentemente nel Gruppo veneto Santa Margherita della famiglia Marzotto, che rappresenta una delle realtà più significative del panorama enoico italiano. Fabio Contato continua a rappresentare l’azienda di Desenzano del Garda che conta su 160 ettari a vigneto, tra Valtènesi e Lugana, per una produzione complessiva di 1.500.000 bottiglie, perseguendo, evidentemente, gli stessi obbiettivi che ne hanno già fatto una delle realtà produttive più conosciute dell’areale delle due denominazioni. Il ricco portafoglio etichette aziendale è diviso tra linea Classica e Linea Selezione. Fa parte di quest’ultima il Valtènesi Rosso Fabio Contato che nasce con la stessa filosofia produttiva del Lugana sempre firmato dal primogenito della famiglia del capostipite Walter Contato, a rappresentare la migliore espressione qualitativa dell’azienda. Le uve del blend a base di Sangiovese, Marzemino, Cabernet e Merlot, vengono lasciate ad appassire per 2 mesi e poi, a vino ultimato, segue un affinamento di 18 mesi in barrique. La versione 2015 ha profilo olfattivo di frutta scura, con qualche cenno di alloro e una abbondante speziatura con tocchi di grafite. In bocca, il vino ha progressione morbida e avvolgente, sorso intenso e appagante e finale dai rimandi ancora fruttati e speziati.

