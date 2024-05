Ca’ Rome’, Docg Barolo Cerretta 2019

Ca’ Rome’ è una piccola realtà produttiva nata nel 1980 per iniziativa del suo fondatore Romano Marengo, che insieme alla moglie Olimpia hanno dato vita ad un percorso enoico decisamente virtuoso. Cantina a conduzione squisitamente familiare, oggi vede coinvolti i suoi figli, Paola, Maria e Giuseppe, quest’ultimo conosciuto in zona come Pino. I vigneti - per complessivi 5 ettari da cui si ricavano mediamente 25.000 bottiglie annue - sono situati nel comprensorio di Barbaresco, con il Cru vigneto Rio Sordo, e in quello di Serralunga d’Alba, con il Cru vigneto Cerretta. Escono da qui vini dalla cifra stilistica raffinata, capaci di esprimere al meglio le peculiarità degli areali in cui nascono, proponendo interpretazioni sul tema Nebbiolo tendenzialmente classicheggianti. Come nel caso del Barolo Cerretta, bella declinazione di uno dei Cru di punta di Serralunga che si trova a poco più di 300 metri di altezza sul livello del mare ed è caratterizzato da suoli elveziani in prevalenza caratterizzati da marne azzurre. La versione 2019, in parte maturata in legno grande e in parte in barrique per 24 mesi, possiede profumi contraddistinti da un rigoglioso fruttato, con tocchi di rosa e viola e cenni di china e liquirizia. In bocca il sorso è ben profilato e unisce una bella articolazione tannica ad una golosa fragranza sapida, terminando in un finale ampio ancora sulla liquirizia e sul frutto.

