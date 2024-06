Ca’ Rovere, Spumante Extra Brut 2021

L'Azienda Agricola Ca’ Rovere si trova sui Colli Berici tra Alonte e Lonigo nel vicentino. Qui la famiglia Biasin dal 1988 coltiva 30 ettari a vigneto. Furono Bruno Biasin e sua moglie Giuditta, che piantarono le prime viti. Poi entrarono in azienda i loro figli, Ugo, Sisto ed Alessia e le rispettive famiglie, a continuare un percorso produttivo dallo stampo squisitamente familiare. Ed oggi, siamo alla terza generazione con Matteo, Marco e Marcella Biasin. Specialità della casa è lo spumante a Metodo Classico - che la cantina produce insieme alle complessive 50.000 bottiglie all’anno - senza cedere di un passo alle lusinghe del Prosecco e del Metodo Martinotti. La commercializzazione delle etichette a marchio Ca’ Rovere parte però nel 1990 col vino fermo (ancora presente nell’offerta aziendale), ottenuto dalle varietà Garganega, Cabernet Sauvignon e Chardonnay, ma i Biasin volevano puntare su qualcosa di più distintivo. E allora ecco l’idea del Metodo Classico, che, intanto riscuoteva i suoi primi successi in Franciacorta. Il Metodo Classico Extra Brut è ottenuto da uve Garganega e resta a contatto con i propri lieviti per 24 mesi. La versione 2021 possiede aromi definiti di fiori bianchi, gelsomino, zagara, frutta esotica fresca, erbe mediterranee, agrumi e sfoglia salata. In bocca la carbonica è ben dosata, accompagnando un sorso freschissimo ed agrumato, che termina in un finale e lungo e appagante.

(are)

Copyright © 2000/2024