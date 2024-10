Campo al Signore, Doc Bolgheri Rosso Volante 2021

Profuma di piccoli frutti rossi in caramella con cenni di macchia mediterranea, il Volante 2021 di Campo al Signore; un Bolgheri Rosso dal carattere dolce anche al palato, dove note fruttate, speziate e balsamiche si diffondono a tutto sorso, sorrette da tannini gentili, sapidità salata e morbidezza calda. “Volante” deriva dalla passione dei titolari - Valentina Sicca e Luca Parenti, originari di Roma - per il mondo delle auto d’epoca: infatti, come il volante per le auto, questo vino rappresenta la guida della filosofia dei vini aziendali del territorio. Una sorta di vino bandiera, che comprende, fra le 18.000 bottiglie prodotte in media all’anno, anche un Bolgheri Superiore (che prende il nome dell’azienda, come da tradizione nel bolgherese), un rosato da Merlot e Sangiovese, e infine due etichette (il rosato e il Bolgheri Rosso) affinate sott’acqua a 50 metri di profondità, chiamati UWW - Under Water Wine. Campo al Signore è un’azienda abbastanza recente, nata nel 2010 per assecondare il bisogno di Valentina e Luca di avere un pezzetto di campagna dove rilassarsi. Hanno così ristrutturato il casale ai piedi di Castagneto Carducci, come anche le vigne attorno: 5 ettari divisi in piccoli appezzamenti che differiscono per età e leggermente per pendenze, suoli ed esposizioni, coltivati - con conduzione biologica certificata dal 2022 – Merlot, Sangiovese, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon e Franc.

(ns)

Copyright © 2000/2024