Cantina Aldeno, Doc Trento Extra Brut Altinum Riserva 2016

Parzialmente vinificato e maturato (5 mesi) in barrique e sur lie per 80 mesi, l’Altinum Riserva 2016 profuma di frutti bianchi, pasticceria, spezie e miele. In bocca, il sorso è solido e articolato, dallo sviluppo continuo e dal finale con tocchi di frutta secca. Nasce 1910 la cantina sociale di Aldeno, ennesimo esempio del fervido movimento cooperativo del Trentino. Pochi anni dopo nacque una seconda cooperativa: l’Unione Vinicola Aldeno. La storia di queste due cooperative accompagnerà per più di mezzo secolo la vita della comunità e del paese di Aldeno, fino a quando, nel 1972 Cantina Sociale di Aldeno e Unione Vinicola Aldeno si fondano nell’odierna Cantina Aldeno. 270 soci con 348 ettari e 400.000 bottiglie all’anno di produzione, da sempre questa realtà fa parte del mosaico enoico di Cavit (Cantina Viticoltori del Trentino) consorzio di cooperative che oggi mette insieme 5.250 viticoltori e 11 cantine: Cantina Sociale Roveré della Luna (Valle dell’Adige), Cantina Rotaliana di Mezzolombardo (Campo Rotaliano), Cantina di La-Vis e Valle di Cembra (Valle dell’Adige e Val di Cembra), Cantina Toblino (Valle dei Laghi), Cantina Sociale di Trento (Valle dell’Adige), Cantina Aldeno (Vallagarina), Cantina Vivallis di Villalagarina (Vallagarina), Agraria Riva del Garda (Alto Garda), Cantina D’Isera (Vallagarina), Cantina Mori Colli Zugna (Vallagarina), Cantina Sociale Viticoltori in Avio (Vallagarina).

