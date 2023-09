Cantina del Notaio, Basilicata Igt Primitivo La Procura 2021

Questa etichetta, La Procura, rappresenta una novità nella gamma di Cantina del Notaio, storico produttore della Basilicata, famoso soprattutto per gli straordinari vini a base di uve Aglianico. L’obiettivo? Realizzare un vino, Primitivo in purezza, elegante, in cui freschezza e carattere riescono a bilanciarsi in modo tale da invitare chi assaggia ad un nuovo sorso. Raccolta delle uve grappolo per grappolo, in più passaggi, vinificazione separata delle stesse, assemblaggio e affinamento, prima in barriques nuove per circa 12 mesi e quindi in acciaio per cinque mesi, sono il segreto di questo vino. Il risultato è un Primitivo che si palesa nel calice con una veste brillante color rubino intenso, tendente al porpora. Il naso è intenso, elegante, con piacevoli note di frutti rossi e neri, amarena, lampone, mora, eleganti sentori floreali, di rosa, balsamici e, ancora, note di prugna, liquirizia, cioccolato e spezie dolci, per una complessità veramente notevole. L’ingresso in bocca è freschissimo, con un tannino che emerge progressivamente con tutto il suo carattere, ben integrato ed in perfetto equilibrio con la morbidezza. Il sorso risulta, sin da subito, piacevole e complesso, con un finale lungo, elegante, avvolgente, su fresche note balsamiche, di frutti rossi e liquirizia. Questo vino, che affascina e sorprende, risulta perfetto in abbinamento con carni rosse alla brace e agnello e capretto al forno.

(Paolo Lauria)

Copyright © 2000/2023