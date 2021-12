Cantina della Volta, Doc Lambrusco di Sorbara Brut Brutrosso

Benché la Cantina si trovi nel cuore delle terre del Lambrusco di Sorbara, Christian Bellei e suo padre Giuseppe hanno sempre coltivato la passione per gli spumanti di alta qualità, in testa lo Champagne, con numerose visite oltreconfine per studiare l’elaborazione dei vini con il Metodo Classico e poi applicarlo alle uve lavorate nella propria cantina di Bomporto. È questa la scintilla che ha portato Christian Bellei alla creazione della Cantina della Volta nel 2010. L’azienda ha sede nell’edificio originale della Cantina Bellei, costruito dal bisnonno di Christian vicino all’argine del Naviglio di Bomporto, nei pressi della Darsena settecentesca, luogo in cui le barche dovevano effettuare ”la volta” nel loro percorso per riprendere la navigazione verso la città di Modena. A questo luogo ricco di significati e di storia si devono il simbolo del battello fluviale e la denominazione sociale della Cantina della Volta. Oggi l’azienda conta su 16 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 110.000 bottiglie. Tra i Sorbara Metodo Classico, il Brutrosso, oggetto del nostro assaggio, che trascorre almeno 9 mesi sui lieviti, prima che si proceda con l’aggiunta della “liqueur d’expédition” e con il confezionamento. Intensi i profumi di ciliegia e melograno, liquirizia e crosta di pane ad introdurre ad una beva fresca e golosa, ritmata da una spuma briosa, dal finale all'insegna del frutto.

