Cantina della Volta, Doc Lambrusco di Sorbara Brut DDR 2015

Esce per la seconda volta (dopo la sua prima commercializzazione nel 2017 con l’annata 2009) lo spumante DDR (“degorgiatura dosaggio recente”) della Cantina della Volta. Si tratta di un Lambrusco di Sorbara, il cui Il dégorgement della versione 2015 è avvenuto a marzo 2023, con le bottiglie che hanno riposato sui lieviti per 82 mesi. Al naso profuma di ciliegia, fragola, rosa, sottobosco e cannella; il sorso è vivace, fragrante e sapido a sottolineare il suo carattere di vino gastronomico. Benché la Cantina si trovi nel cuore delle terre del Lambrusco di Sorbara, Christian Bellei e suo padre Giuseppe hanno sempre coltivato la passione per gli spumanti di alta qualità, in testa lo Champagne, con numerose visite in loco per studiare l’elaborazione dei vini a Metodo Classico e poi applicarla alla loro produzione nella cantina di Bomporto. È questa la scintilla che ha portato Christian Bellei alla creazione della Cantina della Volta nel 2010. L’azienda ha sede nell’edificio originale della Cantina Bellei, costruito dal bisnonno di Christian sul Naviglio di Bomporto, nei pressi della Darsena settecentesca, punto in cui le barche dovevano effettuare ”la volta” per il loro percorso di ritorno a Modena. A questo luogo ricco di significati si devono il simbolo del battello fluviale e la denominazione sociale dell’azienda, che oggi conta su 10 ettari a vigneto, per 130.000 bottiglie complessive.

